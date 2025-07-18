Улицы в центре Москвы перекроют из-за фестиваля бега 19 июля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 июля, 06:14

Общество

Переменная облачность и до 28 градусов тепла ожидаются в Москве 18 июля

Фото: Агентство ''Москва''/Василий Кузьмиченок

Переменная облачность прогнозируется в Москве в пятницу, 18 июля. На юге столичного региона возможен кратковременный дождь, предупреждает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в столице будет колебаться в пределах от 26 до 28 градусов, в Подмосковье – от 23 до 28 градусов.

Восточный ветер будет дуть со скоростью 7–12 метров в секунду, атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в Москве опустится до 14 градусов, по области – до 11 градусов.

Синоптики ожидают, что дождей в столичном регионе не будет двое суток подряд. В соответствии с прогнозами осадки могут возобновиться к воскресенью, 20 июля.

В Московском регионе появились редкие для Центральной России облака мамматусы из-за частых гроз и жаркой погоды. Таким облакам свойственна "мешковатая" форма. Их появление связано с резкими перепадами температуры и говорит о сильной турбулентности и нестабильности в атмосфере.

В Москву 18 июля придет антициклон с солнечной погодой

Читайте также


обществопогодагород

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика