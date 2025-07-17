17 июля, 23:00Культура
В Зарядье открылась выставка "Алексей Рыбников. Метафизика нот"
В Зарядье открылась выставка "Алексей Рыбников. Метафизика нот". Экспозицию приурочили к 80-летию автора рок-оперы "Юноны и Авось" Алексея Рыбникова.
Мультимедийная часть выставки расскажет о музыке для театра и кино, а также поделится интересными фактами из биографии композитора. Зрители смогут увидеть фото из личного архива, видеофрагменты новых произведений и архивные кадры.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.