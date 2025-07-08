08 июля, 10:40Город
"Мой район. Новости": японский сад появится на набережной Захарковского карьера в Москве
Японский сад украсит набережную Захарковского карьера в Москве. На данный момент разрабатывается проект благоустройства общественного пространства в районе Кунцево.
Также там появится несколько километров прогулочных маршрутов: пешеходных и велосипедных. Отдыхать среди растений жители и гости столицы смогут в центральном ландшафтном парке. На этой территории построят всесезонный спортивный курорт нового поколения.
Подробнее – в программе "Мой район. Новости".