"Мой район. Новости": японский сад появится на набережной Захарковского карьера в Москве

Японский сад украсит набережную Захарковского карьера в Москве. На данный момент разрабатывается проект благоустройства общественного пространства в районе Кунцево.

Также там появится несколько километров прогулочных маршрутов: пешеходных и велосипедных. Отдыхать среди растений жители и гости столицы смогут в центральном ландшафтном парке. На этой территории построят всесезонный спортивный курорт нового поколения.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".