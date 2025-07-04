"Мой район. Место встречи": Орехово-Борисово Северное

Орехово-Борисово Северное – район на юге Москвы, расположенный на территории бывших деревни Орехово и села Борисово. Здесь находятся знаменитые Борисовские пруды – самый большой старинный искусственный водоем Москвы, а также музей-заповедник "Царицыно".

В новом выпуске актриса Ксения Алферова поделится личной историей, связанной с районом, а москвовед Александр Усольцев расскажет о тайнах знаменитой "Красной школы". Также преподаватели и студенты колледжа имени Карла Фаберже откроют секреты создания модных и исторических костюмов.

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".