Russpass подготовил новые маршруты по Москве ко Дню семьи, любви и верности

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Туристический сервис Russpass подготовил новые прогулочные маршруты по Москве ко Дню семьи, любви и верности, который празднуется 8 июля. Об этом сообщает сайт мэра и правительства столицы.

В рамках маршрута "Сказка – быль: семейная прогулка по ВДНХ и Измайловскому кремлю" горожане и туристы смогут послушать колыбельные песни и былины в музее славянской письменности, побывать на колесе обозрения "Солнце Москвы", посетить кафе и Театр сказок на ВДНХ. После этого участников пригласят в кремль в Измайлове, где пройдут экскурсия "Русское подворье" и спектакль "В гостях у Бабы-яги".

Маршрут "В объективе любви: фотомаршрут для двоих" позволит семейной паре запечатлеть свои чувства на фоне Дворца бракосочетания № 1, Высоко-Петровского ставропигиального монастыря, усадьбы Трубецких в Хамовниках, Дома культуры "ГЭС-2", арт-кластера "Красный Октябрь", Третьяковской галереи и МГУ имени М. В. Ломоносова.

Помимо этого, москвичам и гостям столицы предлагают прогуляться по маршруту "Любимые места столицы: семейная прогулка по Таганскому району". Участники всех возрастов смогут посетить Крутицкое патриаршее подворье, Музей ратной истории Москвы, кинотеатр в высотке на Котельнической набережной, а также выпить чай на фестивале "Московское чаепитие" в ресторане при отеле.

Ранее Russpass запустил бесплатные автобусные экскурсии нового формата. Двухэтажный автобус будет курсировать по различным локациям проекта "Лето в Москве". Для этого нужно заранее зарегистрироваться в сервисе.

Автобус будет работать по выходным дням до наступления осенних холодов. Всего в течение одного дня планируется проводить по три двухчасовые экскурсии, которые будут стартовать в 12:00, 14:00 и 16:00. В салоне будет присутствовать гид-ведущий, который познакомит пассажиров с городом и его историей.

