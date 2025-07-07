"Мой район. Место встречи": Кузьминки

Кузьминки – зеленый район на юго-востоке Москвы, где история тесно переплетается с современностью. Эти места когда-то называли "русским Версалем", здесь бывали императоры Николай I и Александр II, а Федор Достоевский писал главы романа "Преступление и наказание". Именно здесь Сергею Есенину установили первый памятник в столице.

В новом выпуске программы актриса театра и кино Ирина Безрукова расскажет о любимых местах района и причинах, по которым она выбрала Кузьминки для жизни. Москвовед Михаил Жебрак поделится интересными фактами об усадьбе князей Голицыных, а начальник отдела экоцентра "Кузьминки" Осип Тунинский расскажет о природоохранных акциях.

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".