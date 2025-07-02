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02 июля, 08:00

Город

"Мой район. Место встречи": Царицыно

"Мой район. Место встречи": Царицыно

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Царицыно – один из самых зеленых и исторически значимых районов Москвы. Его прошлое связано с Екатериной II, поселком Ленино-Дачное и современными городскими проектами.

В новом выпуске актер театра и кино Вадим Андреев, который переехал в Царицыно в детстве, поделится своими воспоминаниями о районе. Москвовед Михаил Жебрак расскажет о том, как Царицыно менялось на протяжении десятилетий, – от загородной резиденции императрицы до современного "эко-оазиса" Москвы.

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".

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