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01 июля, 08:00

Город

"Мой район. Место встречи": Красносельский

"Мой район. Место встречи": Красносельский

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Красносельский район – концентрация истории в самом сердце Москвы. Именно отсюда путешественники со всей страны начинают знакомство с городом, ведь здесь находятся сразу три знаменитых вокзала: Казанский, Ленинградский и Ярославский.

О богатом прошлом района напоминают не только царские резиденции, старинные купеческие дома и ремесленные слободы, но и уникальные промышленные объекты – фабрика "Большевичка" и кондитерский концерн "Бабаевский".

В новом выпуске актер Сергей Астахов расскажет о районе, где когда-то начиналась его карьера. Москвовед Александр Усольцев откроет тайны знаменитых фабрик и заводов, а президент МАРХИ Александр Кудрявцев поделится историей строительства сталинских высоток.

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".

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