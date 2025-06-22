Высадка "Сада памяти" прошла в Москве и Бресте

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

В День памяти и скорби в Москве прошла традиционная высадка "Сада памяти" у Музея Победы на Поклонной горе. Об этом сообщает телеграм-канал всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы".

Память фронтовиков почтили минутой молчания у монумента "Скорбящая мать". Одновременно с Москвой "Сад памяти" из 20 елей высадили в белорусском Бресте.

"Список государств-участников в 2025 году вырос почти вдвое – это абсолютный рекорд за все шесть лет проведения акции", – говорится в сообщении.

В 2025 году международную акцию "Сад памяти" поддержали в 83 странах. В этом году впервые деревья были высажены в таких странах как Ангола, Гвинея, Дания, Индонезия, Иран, Ирландия, КНДР, Кот-д'Ивуар, Литва, Норвегия и других.

Всего высадили свыше 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионах погибших советских граждан в годы войны.