Чемпионат по "Камень, ножницы, бумага" пройдет в сквере Анны Герман

В Москве для детей подготовили насыщенную программу летних мероприятий. Школьники могут интересно и с пользой провести каникулы на десятках площадок по всему городу. В сквере Анны Герман 1 июля проходит масштабный чемпионат по игре в "Камень, ножницы, бумага" – он открыт с 15:00 до 20:00.

На Болотной площади продолжается фестиваль "Молодежная точка". Гостей ждут кибер-турниры по хоккею и футболу, виртуальные симуляторы с атмосферой настоящих матчей, а также гонки на радиоуправляемых машинках. Фестиваль открыт с 12:00 до 20:00.

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