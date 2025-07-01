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Новости

01 июля, 07:45

Город

Чемпионат по "Камень, ножницы, бумага" пройдет в сквере Анны Герман

Чемпионат по "Камень, ножницы, бумага" пройдет в сквере Анны Герман

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В Москве для детей подготовили насыщенную программу летних мероприятий. Школьники могут интересно и с пользой провести каникулы на десятках площадок по всему городу. В сквере Анны Герман 1 июля проходит масштабный чемпионат по игре в "Камень, ножницы, бумага" – он открыт с 15:00 до 20:00.

На Болотной площади продолжается фестиваль "Молодежная точка". Гостей ждут кибер-турниры по хоккею и футболу, виртуальные симуляторы с атмосферой настоящих матчей, а также гонки на радиоуправляемых машинках. Фестиваль открыт с 12:00 до 20:00.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Лето в Москве
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