Госдума одобрила повышение пособий беременным студенткам

В России планируют увеличить пособия для беременных женщин, обучающихся очно. Соответствующий законопроект Госдума одобрила в первом чтении. Его инициировало правительство по поручению президента.

Нововведение касается студенток вузов, колледжей, учреждений дополнительного образования и научных организаций. Сейчас выплаты составляют от 9 до 23 тысяч рублей. После принятия закона в среднем пособие вырастет до 90 тысяч рублей. В Минтруде отметили, что мера затронет более 13,5 тысячи женщин ежегодно.

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