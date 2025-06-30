Почти еще 10% месячной нормы осадков выпало в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Почти еще 10% от месячной нормы осадков выпало в Москве в понедельник, 30 июня. Об этом в телеграм-канале рассказал метеоролог, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Синоптик утром сообщал, что за сутки в Москве выпало около 12 миллиметров осадков, что составляет 15% от месячной нормы.

Опорная метеостанция ВДНХ к концу дня зафиксировала еще 7 миллиметров осадков, или 7 литров воды. Столько пролилось дождя на Москву за день при норме июня в 77 миллиметров, уточнил Тишковец.

В Московской области больше всего осадков было в Павловском посаде – 11 миллиметров, а также в Дмитрове и Электростали – 10 миллиметров. При этом Тишковец прогнозирует продолжение дождей в столичном регионе.

Москву 30 июня настиг циклон "Корнелиус". Он в том числе обрушил атмосферное давление до рекордного показателя в 728,3 миллиметра ртутного столба.

В ближайшие сутки, по словам ведущего специалиста информагентства "Метеоновости" Татьяны Поздняковой, в столичном регионе ожидается ветреная погода с небольшими дождями. Однако опасных явлений синоптик не прогнозирует. Она отметила, что центр "Корнелиуса" сместился на восток, поэтому его влияние будет постепенно уменьшаться.

Ожидается, что летняя погода вернется ближе к концу рабочей недели, то есть 3–4 июля. В эти дни в Москве будет солнечно, а воздух прогреется до 24–26 градусов.

