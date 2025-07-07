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Новости

07 июля, 21:30

Спорт

Турнир по петанку для лиц с ОВЗ пройдет в парке-усадьбе "Михалково" 10 июля

Турнир по петанку для лиц с ОВЗ пройдет в парке-усадьбе "Михалково" 10 июля

Массовое столкновение велосипедистов произошло на Пречистенской набережной

Фестиваль городских видов спорта продлится в Москве до 7 сентября

На ВДНХ прошли "Спортивные выходные"

Москвичи могут попробовать себя в разных видах спорта на площадках проекта "Лето в Москве"

Борцы из РФ выиграли три золотые медали на молодежном первенстве Европы в Италии

Матч Юношеской футбольной лиги завершился массовой дракой

Российский футболист Смолов публично извинился за драку в кафе

Футболист Смолов извинился за драку в кафе

Массовая драка футболистов Юношенской лиги произошла после матча ЦСКА и "Локомотива"

Турнир по петанку для лиц с ограниченными возможностями здоровья пройдет в четверг, 10 июля, в парке-усадьбе "Михалково".

В субботу, 12-го числа, в парке "Ангарские пруды" запланированы соревнования по спортивной рыбалке для инвалидов. В этот же день в досуговом центре реабилитации инвалидов состоятся открытые окружные соревнования, посвященные Дню семьи, любви и верности.

В воскресенье, 13 июля, в спортивной школе олимпийского резерва "Москвич" будут мероприятия по выполнению нормативов ГТО. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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спортгородвидеоАлексей Лазаренко

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