Турнир по петанку для лиц с ОВЗ пройдет в парке-усадьбе "Михалково" 10 июля

Турнир по петанку для лиц с ограниченными возможностями здоровья пройдет в четверг, 10 июля, в парке-усадьбе "Михалково".

В субботу, 12-го числа, в парке "Ангарские пруды" запланированы соревнования по спортивной рыбалке для инвалидов. В этот же день в досуговом центре реабилитации инвалидов состоятся открытые окружные соревнования, посвященные Дню семьи, любви и верности.

В воскресенье, 13 июля, в спортивной школе олимпийского резерва "Москвич" будут мероприятия по выполнению нормативов ГТО. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.