Москвичи могут попробовать себя в разных видах спорта на площадках проекта "Лето в Москве". Например, для любителей интеллектуальных дисциплин работает шахматный сквер. Его можно посетить на Театральном проезде у гостиницы "Метрополь".

Кроме того, на Тверском бульваре и площадках "Московских сезонов" продолжают проходить турниры по игре "Камень, ножницы, бумага". Вместе с тем открыта 41 площадка турнира "Герои шахматной доски: Москва".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.