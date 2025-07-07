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07 июля, 12:30

Город

Москвичи могут попробовать себя в разных видах спорта на площадках проекта "Лето в Москве"

Москвичи могут попробовать себя в разных видах спорта на площадках проекта "Лето в Москве"

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Москвичи могут попробовать себя в разных видах спорта на площадках проекта "Лето в Москве". Например, для любителей интеллектуальных дисциплин работает шахматный сквер. Его можно посетить на Театральном проезде у гостиницы "Метрополь".

Кроме того, на Тверском бульваре и площадках "Московских сезонов" продолжают проходить турниры по игре "Камень, ножницы, бумага". Вместе с тем открыта 41 площадка турнира "Герои шахматной доски: Москва".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Лето в Москве
городспортвидеоМария Рыбакова

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