Ленинградский вокзал вернет себе исторический облик

Ленинградский вокзал в Москве возвращает себе исторический облик. Специалисты тщательно изучают архивные документы и старинные фотографии, чтобы восстановить здание в том виде, в каком его построили почти два века назад.

Рабочие вручную очищают своды, арки и декоративные элементы, реставрируют оригинальные чугунные лестницы и мраморные колонны, а новые светильники установят в стилистике XIX века. В ходе реставрации обнаружили и исходный цвет стен, расчистив более 10 слоев краски.

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