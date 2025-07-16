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16 июля, 16:30

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Работы победителей конкурса "Волшебный мир русской сказки" представили на "Винзаводе"

Работы победителей конкурса "Волшебный мир русской сказки" представили на "Винзаводе"

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Выставка работ лауреатов конкурса "Волшебный мир русской сказки" стартовала на "Винзаводе"

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На "Винзаводе" представили работы победителей Всероссийского детского конкурса "Волшебный мир русской сказки". Его идея состояла в том, чтобы через творчество участники показали, как они чувствуют фольклорные сюжеты и их героев.

На выставку приглашают взрослых и детей. Последних – чтобы они могли погрузиться в атмосферу русских сказок и поближе познакомиться с их героями через современные художественные инсталляции.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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