Работы победителей конкурса "Волшебный мир русской сказки" представили на "Винзаводе"

На "Винзаводе" представили работы победителей Всероссийского детского конкурса "Волшебный мир русской сказки". Его идея состояла в том, чтобы через творчество участники показали, как они чувствуют фольклорные сюжеты и их героев.

На выставку приглашают взрослых и детей. Последних – чтобы они могли погрузиться в атмосферу русских сказок и поближе познакомиться с их героями через современные художественные инсталляции.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.