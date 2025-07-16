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16 июля, 08:00

Культура

На сценах фестиваля "Театральный бульвар" прошли тысячи часов спектаклей

На сценах фестиваля "Театральный бульвар" прошли тысячи часов спектаклей

Фестиваль "Театральный бульвар" в Москве посетили более 500 тыс зрителей

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Более 500 тысяч зрителей уже посетили фестиваль "Театральный бульвар" за первую половину проекта. На пяти основных сценах прошло более полутора тысяч часов программы. Гости смогли увидеть классические драматические постановки, музыкальные спектакли, цирковые представления и многие другие шоу.

В этом году на фестивале выступают творческие коллективы из 40 регионов России, а также принимают участие известные артисты. Среди них Андрей Мерзликин, Дарья Мороз, Кристина Бабушкина, Юлия Пересильд и Константин Райкин. Программа фестиваля продолжится выступлениями зарубежных артистов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Лето в Москве
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