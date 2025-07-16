На сценах фестиваля "Театральный бульвар" прошли тысячи часов спектаклей

Более 500 тысяч зрителей уже посетили фестиваль "Театральный бульвар" за первую половину проекта. На пяти основных сценах прошло более полутора тысяч часов программы. Гости смогли увидеть классические драматические постановки, музыкальные спектакли, цирковые представления и многие другие шоу.

В этом году на фестивале выступают творческие коллективы из 40 регионов России, а также принимают участие известные артисты. Среди них Андрей Мерзликин, Дарья Мороз, Кристина Бабушкина, Юлия Пересильд и Константин Райкин. Программа фестиваля продолжится выступлениями зарубежных артистов.

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