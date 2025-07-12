Собянин: московские школьники провели поисковую экспедицию в местах боев ВОВ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Московские школьники провели поисковую экспедицию в местах боев Великой Отечественной войны. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По его словам, 12 учеников из школы № 1 788 направились в деревню Кузовлево, которая находится на границе с Калужской областью. В 1941 году там располагалась линия обороны столицы. Они нашли останки пяти бойцов и солдатский медальон. В результате экспертизы удалось установить имя рядового, пропавшего без вести. Им является Александр Синицын.

Кроме того, в рамках экспедиции школьники обнаружили более 10 артефактов времен обороны Москвы. Среди них числятся советские и немецкие гильзы, штык от винтовки Мосина и советская каска.

Раскопки состоялись в рамках летней всероссийской акции "Вахта памяти". До экспедиции ребята изучали места боев по картам и архивам, а также обучались в "Школе поисковика".

"Сейчас в столичных школах и колледжах работает свыше 30 поисковых отрядов. Помимо этого, открыто больше 400 военно-патриотических клубов, где занимаются свыше 20 тысяч ребят", – указал мэр столицы.

Их число выросло в два раза. Вместе с наставниками ребята могут участвовать в экспедициях, изучать историю России и проходить подготовку к военно-спортивным состязаниям. Кроме того, школьники и студенты занимаются авиапоиском, который предполагает выезд на места падений боевых самолетов, поиск фрагментов техники или личных вещей летчиков.

