Собянин: число военно-патриотических клубов в школах и колледжах выросло вдвое

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Число военно-патриотических клубов в школах и колледжах Москвы выросло в два раза, заявил Сергей Собянин в телеграм-канале.

По словам главы города, в настоящий момент в столице функционируют более 400 подобных объединений, в которых занимаются свыше 20 тысяч школьников и студентов. Вместе с наставниками они могут участвовать в экспедициях, изучать историю России и проходить подготовку к военно-спортивным состязаниям.

"Все это помогает им лучше понять, что стоит за историей нашей Родины, еще больше ценить свой народ и гордиться тем, что мы часть великой страны", – отметил столичный мэр.

При этом участники клубов уделяют особое внимание поисковой деятельности. Ежегодно они занимаются восстановлением памяти о героях Великой Отечественной войны. В частности, москвичи находят и перезахоранивают останки солдат, устанавливают их личности и ищут родственников.

Кроме того, школьники и студенты занимаются авиапоиском, который предполагает выезд на места падений боевых самолетов, поиск фрагментов техники или личных вещей летчиков. Также клубы ухаживают за памятниками и мемориалами.

"Часть военно-патриотических объединений носит имена героев Великой Отечественной войны и специальной военной операции. Например, клуб школы № 1591 назван в честь Героя России Евгения Фадина – участника СВО, который командовал группой беспилотной авиации", – подчеркнул Собянин.

Он уточнил, что клуб открыли недавно, однако уже сейчас он предлагает множество активностей для своих участников. К примеру, они смогут отправиться изучать историю в музей или пройти тренировки по начальной военной подготовке на основе лазертага и пейнтбола.

"Со временем военно-патриотические клубы появятся во всех образовательных учреждениях Москвы", – подытожил мэр.

Между тем столичные студенты активно участвуют в волонтерской деятельности. В частности, волонтерский центр "Открытое сердце" РУТ с 2019 года помогает пожилым людям, семьям, жителям новых и приграничных территорий и участникам спецоперации.

При поддержке фонда "Подари солнечный свет" учащиеся вязали вещи для детей, родившихся раньше срока. Кроме того, они приезжали с мастер-классами и концертом в Муромский детский дом.