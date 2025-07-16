Столичные спасатели усилили патрулирование водоемов из-за жары

Фото: пресс-служба департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы

Столичные спасатели усилили патрулирование городских водоемов и Москвы-реки на фоне жары в городе. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства.

"По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в городе установится жаркая погода, температура воздуха в дневные часы может достигать 25–28 градусов. В связи с этим в разы вырастет число отдыхающих у воды", – отметили в пресс-службе.

Для выявления и предотвращения возможных происшествий на воде в Москве работают 25 поисково-спасательных станций и одна пожарно-спасательная. Все они расположены с учетом особенностей водных объектов и их посещаемости: 14 на Москве-реке, две – на Химкинском водохранилище и еще 10 – на внутренних водоемах города.

Каждый день за безопасностью горожан на воде следят свыше 80 сотрудников поисково-спасательной службы на водных объектах, но во время жаркой погоды их число увеличивается до 100 человек. Специалисты не только патрулируют береговую линию, но и проводят с отдыхающими профилактические беседы, ищут детей без сопровождения взрослых.

"Под постоянным контролем находятся Москва-река, Строгинская пойма, Чистый залив, Серебряный Бор, Химкинское водохранилище, городские пруды", – говорится в сообщении.

Горожан призвали быть внимательными, выбирать для купания только специально оборудованные пляжи, не заплывать за буйки, соблюдать правила безопасности во время отдыха у воды и не оставлять детей без присмотра.

Ранее из-за частных гроз и жаркой погоды в Центральной России появились редкие для региона облака мамматусы. Таким облакам свойственна "мешковатая" форма. Обычно появление мамматусов связано с резкими перепадами температуры и говорит о сильной турбулентности и нестабильности в атмосфере.

В среду, 16 июля, в Москве ожидается облачная погода с прояснениями, не исключены дожди, а местами возможна гроза с градом. Температура днем в столице будет в пределах от 25 до 27 градусов.

