Треть месячной нормы осадков может выпасть в Москве 16 июля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

До трети месячной нормы осадков может выпасть в некоторых районах Москвы в среду, 16 июля, сообщает комплекс городского хозяйства в своем телеграм-канале.

При обнаружении скопления воды возле жилых домов горожане могут обратиться в районную управу, окружную префектуру или оставить заявки по номеру единого диспетчерского центра 8 (495) 539-53-53 и на портале "Наш город".

Также москвичам рекомендовали сообщать о скоплениях воды на дорогах и в дворовых подъездах в ГУП "Мосводосток" по телефону 8 (495) 657-87-03 или оставить заявку в сообществе предприятия "ВКонтакте". Если же жители столицы заметят воду в подземных переходах, они могут позвонить в ГБУ "Гормост" по номеру 8 (495) 632-58-46.

"Городские службы оперативно реагируют на все поступающие заявки", – уточнила пресс-служба и призвала горожан быть внимательнее на улице при непогоде.

Тем временем ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала в беседе с RT, что 16 июля вероятность выпадения града крайне мала.

Синоптик отметила, что максимальный уровень осадков в Москве составит 20–25 миллиметров. Данный показатель, обратила внимание специалист, значительно ниже тех данных, которые фиксировались во вторник, 15 июля.

При этом погода в среду будет аналогичная той, которая установилась днем ранее. По словам Поздняковой, воздух 16 июля прогреется до 24–26 градусов.

"Интенсивность осадков чуть ниже. Подтопления местами возможны, но где они будут? Потому что и почва перенасыщена влагой, и ливневая канализация, может, не совсем еще справилась с выпавшими накануне осадками", – указала синоптик.

Кратковременные дожди, местами ливни и грозы, в отдельных районах град, а также шквалистое усиление ветра до 17 метров в секунду ожидаются в Москве до конца дня 16 июля. Из-за непогоды жителям и гостям столицы рекомендовали оставлять машины в безопасных местах, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, следить за детьми и быть внимательными при управлении автомобилем. Также их призвали во второй половине дня использовать метро для поездок по городу.

При необходимости горожане могут позвонить по номерам 101 или 112, а также единому телефону доверия ведомства 8 (495) 637-31-01.