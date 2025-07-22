Эксперты рассказали о столичном фестивале "Сады и цветы"

Фестиваль "Сады и цветы" продолжает преображать Москву. Ландшафтный дизайнер Наталья Шушлебина рассказала, что такие проекты становятся точками притяжения и заставляют прохожих задержаться даже в жаркую погоду.

В свою очередь, эксперт финансового рынка Андрей Бархота отметил, что фестивали такого формата стали визитной карточкой города. Они помогают предпринимателям представить свои услуги широкой аудитории и привлечь новых клиентов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.