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22 июля, 07:45

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Мастер-класс по абстрактной живописи состоится на Страстном бульваре

Мастер-класс по абстрактной живописи состоится на Страстном бульваре

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В Москве проходят бесплатные мероприятия для детей и их родителей. На Страстном бульваре в художественной мастерской можно принять участие в мастер-классе по абстрактной живописи. Занятие начнется в 17:00 и позволит попробовать свои силы в создании картин.

Школа бокса на Петровском бульваре приглашает новичков на открытую групповую тренировку. Участники смогут познакомиться с основами бокса, улучшить физическую форму и зарядиться энергией. Тренировка стартует в 17:00 и также бесплатна.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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