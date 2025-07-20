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20 июля, 22:30

Город

"Сад Эрмитаж" стал центральной площадкой фестиваля культуры стран Латинской Америки

"Сад Эрмитаж" стал центральной площадкой фестиваля культуры стран Латинской Америки

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"Сад Эрмитаж" стал центральной площадкой фестиваля культуры стран Латинской Америки и Карибского бассейна. Проникнутся самобытной атмосферой помогут танцы, блюда национальной кухни, музыка и множество мастер-классов.

Фестиваль проходит рамках масштабного проекта "Лето в Москве" до 27 июля.

Каждую неделю в городе готовят сотни мероприятий, большинство из них – бесплатные. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Лето в Москве
городфестиваливидеоЕкатерина Ефимцева

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