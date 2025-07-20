"Сад Эрмитаж" стал центральной площадкой фестиваля культуры стран Латинской Америки и Карибского бассейна. Проникнутся самобытной атмосферой помогут танцы, блюда национальной кухни, музыка и множество мастер-классов.

Фестиваль проходит рамках масштабного проекта "Лето в Москве" до 27 июля.

Каждую неделю в городе готовят сотни мероприятий, большинство из них – бесплатные. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

