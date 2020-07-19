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19 июля, 16:15

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VK Fest стартовал в "Лужниках"

VK Fest стартовал в "Лужниках"

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Встречи с артистами, автограф-сессии, викторины и другие активности проходят 19 и 20 июля в "Лужниках". Там стартовал ежегодный фестиваль VK Fest.

Ожидается, что на четырех сценах в эти дни пройдут выступления Анны Asti, Сергея Лазарева, Полины Гагариной и многих других. Кроме того, все желающие смогут посетить VK Лекторий, а также тематические зоны с развлечениями "Технологии", "Видеоигры", "Дети", "Творчество", "Развлечения", "Спорт" и "Косплей".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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