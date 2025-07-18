Улицы в центре Москвы перекроют из-за фестиваля бега 19 июля

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18 июля, 22:15

Город

Никольскую улицу украсили футболками российского нападающего Александра Овечкина

Никольскую улицу украсили футболками российского нападающего Александра Овечкина

Участок монорельса от "Тимирязевской" до "Выставочного центра" не будут демонтировать

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Никольскую улицу украсили футболками российского нападающего Александра Овечкина. Событие приурочили к выигранной им премии американского телеканала за лучшее спортивное достижение.

Ещё 142 московских зданий и сооружений признаны объектами культурного наследия. В их числе – памятник Юрию Гагарину на Ленинском проспекте и здание частной гимназии Веры фон Дервиз в Гороховском переулке. В список добавлен и флигель городской усадьбы 19-го века, которой владел Федор Шаляпин.

В сервисе Russpass появился раздел с программой отдыха в вечернее время – "Московский ночной гид". Он поможет составить план отдыха в столице в вечернее время. Там публикуют анонсы экскурсий, спектаклей, выставок, концертов и спортивных событий.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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