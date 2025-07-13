13 июля, 16:45Транспорт
"Мой район. Новости": беспилотный трамвай выйдет на линию в Москве осенью
В столичном районе Строгино в тестовом режиме продолжает работу беспилотный трамвай. Он курсирует от станции метро "Щукинская" до улицы Кулакова. В ходе испытаний транспорт преодолел уже более шести тысяч километров.
Благодаря установленным датчикам трамвай анализирует ситуацию на расстоянии до 200 метров. Камеры помогают распознавать людей и объекты, а радары – оценивать их скорость.
Первый беспилотный трамвай выйдет на линию в Москве уже осенью. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".