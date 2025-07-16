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16 июля, 08:00

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"Мой район. Место встречи": Крылатское

"Мой район. Место встречи": Крылатское

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Район Крылатское является одним из самых живописных в Москве. Князь Иван Грозный устраивал здесь пир по случаю взятия Полоцка. На даче в Крылатском отдыхал поэт Сергей Есенин. Знаменитый режиссер Александр Ханжонков построил в этом районе кинопавильон и даже снял одну картину. К Москве земли присоединили в 1960-е годы.

На данный момент Крылатское активно развивается. Знаменитые спортивные объекты прошли полную реконструкцию. Недавно в районе появился единственный в городе крытый каток с конькобежной ареной и уникальный дворец спорта, похожий на огромную летающую тарелку.

В новом выпуске программы знаменитая жительница района Крылатское, народная артистка России Лариса Лужина расскажет о том, где любит гулять с внуками, и кто из известных актеров и режиссеров приезжал к ней на новоселье. Также зрители узнают о первой в Москве умной библиотеке, которая находится в Крылатском.

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".

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Программа: Мой район. Место встречи
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