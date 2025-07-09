"Мой район. Место встречи": Дорогомилово. Часть 2

В районе Дорогомилово каждое здание связано с великими событиями и людьми. Среди них – Площадь и Парк Победы, Триумфальная арка, Кутузовский проспект, гостиница "Украина", Бородинская панорама и Киевский вокзал.

Интересно, что престижным и дорогим район был не всегда. Еще в XIX веке Дорогомилово считалось выселками, которые постоянно затапливало. Все поменялось после утверждения генерального плана реконструкции Москвы. Улицы стали прямыми и широкими, появились красивые набережные и знаменитые сталинские постройки. Во дворах домов для жителей сделали зоны с садовыми диванами, качелями, детскими площадками и даже собственными фонтанами.

В новом выпуске заслуженный артист России, житель района Дорогомилово Владимир Долинский расскажет, как 40 лет назад сделал там предложение своей жене, как гулял на Поклонной горе с маленькой дочкой, и где проводит время с внуком.

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