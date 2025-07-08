08 июля, 07:55Город
"Мой район. Место встречи": Левобережный
Левобережный район Москвы известен тем, что здесь снимали легендарную советскую комедию "Волга-Волга". На данный момент там находится роскошный обновленный парк.
В новом выпуске программы известный телеведущий, журналист и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал о том, что его связывает с районом Левобережный. Москвовед Михаил Жебрак добавил к воспоминаниям телеведущего факты из истории этого места и его главных достопримечательностей.
Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".