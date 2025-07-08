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08 июля, 13:15

Спорт

Фестиваль городских видов спорта будет проходить в Москве до 7 сентября

Фестиваль городских видов спорта будет проходить в Москве до 7 сентября

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Фестиваль городских видов спорта продлится в Москве до 7 сентября

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Москвичи могут попробовать себя в разных видах спорта на площадках проекта "Лето в Москве"

Фестиваль городских видов спорта пройдет в Москве до 7 сентября. Площадки расположены по всей столице. Можно посетить локации в ЗелАО у Большого городского пруда, в парке Северного речного вокзала, в парке "Фили" и в зоне отдыха Тропарево.

Также работают площадки в парках "Сосенки" и "Печатники", в общественном пространстве на улице Академика Янгеля и в парке 850-летия Москвы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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