Фестиваль городских видов спорта будет проходить в Москве до 7 сентября

Фестиваль городских видов спорта пройдет в Москве до 7 сентября. Площадки расположены по всей столице. Можно посетить локации в ЗелАО у Большого городского пруда, в парке Северного речного вокзала, в парке "Фили" и в зоне отдыха Тропарево.

Также работают площадки в парках "Сосенки" и "Печатники", в общественном пространстве на улице Академика Янгеля и в парке 850-летия Москвы.

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