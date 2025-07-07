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07 июля, 13:30

Спорт

Фестиваль городских видов спорта продлится в Москве до 7 сентября

Фестиваль городских видов спорта продлится в Москве до 7 сентября

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Фестиваль городских видов спорта проходит в Москве до 7 сентября. Площадки расположены по всей столице.

Например, горожан ждут на локации в ЗелАО у Большого городского пруда, в парках Северного речного вокзала и "Фили", а также в зоне отдыха "Тропарево".

Кроме того, площадки расположились в парках "Сосенки" и "Печатники", в общественном пространстве на улице Академика Янгеля и в парке 850-летия Москвы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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