Фестиваль городских видов спорта продлится в Москве до 7 сентября

Фестиваль городских видов спорта проходит в Москве до 7 сентября. Площадки расположены по всей столице.

Например, горожан ждут на локации в ЗелАО у Большого городского пруда, в парках Северного речного вокзала и "Фили", а также в зоне отдыха "Тропарево".

Кроме того, площадки расположились в парках "Сосенки" и "Печатники", в общественном пространстве на улице Академика Янгеля и в парке 850-летия Москвы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.