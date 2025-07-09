Москвичам и туристам рассказали, какие спортивные мероприятия пройдут на этой неделе. Например, 10 июля в парке-усадьбе "Михалково" состоится турнир по петанку для лиц с ограниченными возможностями, а на 12 июля в парке "Ангарские пруды" запланированы соревнования по спортивной рыбалке для людей в ОВЗ.

Также 13 июля в школе "Москвич" пройдет мероприятие по выполнению нормативов ГТО. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.