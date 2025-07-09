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Новости

09 июля, 11:00

Спорт

Москвичам и туристам рассказали, какие спортивные мероприятия пройдут на этой неделе

Москвичам и туристам рассказали, какие спортивные мероприятия пройдут на этой неделе

ЦСКА подписал контракт с канадским хоккеистом Реттом Гарднером

Фестиваль городских видов спорта будет проходить в Москве до 7 сентября

Шахматный сквер открылся в Театральном проезде в рамках проекта "Лето в Москве"

Женский фестиваль спорта пройдет в парке "Музеон" 12 июля

Спортивные мероприятия для лиц с ОВЗ пройдут в Москве

Российская теннисистка Мирра Андреева вышла в четвертьфинал Уимболдона

Турнир по петанку для лиц с ОВЗ пройдет в парке-усадьбе "Михалково" 10 июля

Массовое столкновение велосипедистов произошло на Пречистенской набережной

Фестиваль городских видов спорта продлится в Москве до 7 сентября

Москвичам и туристам рассказали, какие спортивные мероприятия пройдут на этой неделе. Например, 10 июля в парке-усадьбе "Михалково" состоится турнир по петанку для лиц с ограниченными возможностями, а на 12 июля в парке "Ангарские пруды" запланированы соревнования по спортивной рыбалке для людей в ОВЗ.

Также 13 июля в школе "Москвич" пройдет мероприятие по выполнению нормативов ГТО. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Лето в Москве
спортгородвидеоМария Рыбакова

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