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09 июля, 07:45

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Проект "Лето в Москве" пригласил на городской квест

Проект "Лето в Москве" пригласил на городской квест

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Проект "Лето в Москве" каждый день предлагает жителям и гостям столицы новые интересные мероприятия. В среду, 9 июля, пройдет городской квест "Яков Брюс: в поисках утерянной книги". Это путешествие по усадьбам Басманного района с тайнами и загадками от владельцев исторических усадеб. Квест доступен как в онлайн, так и в офлайн формате.

На Болотной площади проходит фестиваль "Молодежная точка", где гостей ждут настольные игры. Для любителей сезонных ягод работают брендированные павильоны, где можно приобрести клубнику, малину, голубику, смородину, крыжовник, ежевику, бруснику и жимолость из разных регионов страны. Всего по городу открыты 250 площадок.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Лето в Москве
городфестиваливидеоДмитрий КозачинскийДарья Ермакова

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