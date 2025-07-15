15 июля, 21:15Спорт
В Москве 19 июля впервые пройдет "Big Run Fest"
Большой фестиваль бега "Big Run Fest" впервые проведут в Москве в субботу, 19 июля. Начнется фестиваль в 19:00 и завершится после захода солнца.
Это будет спортивно-музыкальный праздник с тремя дистанциями на Садовом кольце: 5, 10 и 15 километров. К забегам могут присоединиться взрослые и подростки от 14 лет.
Кроме того, в программе концерты, мастер-классы, тренировки, лекции и встречи с блогерами.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.