Около 20 тысяч любителей бега преодолели десять километров по ночной Москве

Бег в летнюю ночь: 21 июня в Москве состоялся Ночной забег. Около двадцати тысяч участников вышли на старт, чтобы пробежать 10 километров по освещенным набережным столицы. Среди них были как опытные спортсмены, так и новички.

Стартовый городок расположился рядом с деловым центром "Москва-Сити", финиш – на территории "Лужников". Первые бегуны вышли на дистанцию в 22:00, а последние участники пересекли финишную черту уже далеко за полночь.

Победителей забега ждали денежные призы. Всех остальных, кто просто смог преодолеть дистанцию, наградили медалями.

О том, как проходил спортивный праздник в огнях ночного города, в прямом эфире рассказала ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева.