24 мая, 17:25Спорт
Александр Овечкин прилетел в Москву и намерен заняться развитием детского хоккея
Хоккеист Александр Овечкин прибыл в Москву. В аэропорту Домодедово его встречали поклонники и представители прессы. Как сообщают СМИ, Овечкин собирается делиться опытом с молодыми хоккеистами и уже получил приглашение в Госдуму – обсудить развитие детско-юношеского хоккея.
О возвращении спортсмена стало известно после публикации видео в соцсетях его супругой Анастасией Шубской. Она показала, как семья прилетела и сколько багажа они везут с собой в Россию.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.