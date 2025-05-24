Александр Овечкин прилетел в Москву и намерен заняться развитием детского хоккея

Хоккеист Александр Овечкин прибыл в Москву. В аэропорту Домодедово его встречали поклонники и представители прессы. Как сообщают СМИ, Овечкин собирается делиться опытом с молодыми хоккеистами и уже получил приглашение в Госдуму – обсудить развитие детско-юношеского хоккея.

О возвращении спортсмена стало известно после публикации видео в соцсетях его супругой Анастасией Шубской. Она показала, как семья прилетела и сколько багажа они везут с собой в Россию.

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