Выступления фолк-коллективов и спектакли пройдут в рамках проекта "Лето в Москве"

Жителям столицы рассказали о программе мероприятий "Лета в Москве" на этой неделе.

В музее-заповеднике "Царицыно" гостей до 20 июля ждут выступления фолк-коллективов, спектакли и мастер-классы. Главная тема в этом сезоне "История одного дома", поэтому фестивальная площадка разбита на четыре тематические зоны: "гостиную", "кухню", "детскую" и "чердак".

На ВДНХ в эти дни можно услышать исполнителей Ларису Долину и Этери Бериашвили. Кроме того, в кинотеатре-лектории посетители смогут посмотреть лучшие фильмы советского кинематографа в рамках фестиваля "С чего начинается Родина".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.