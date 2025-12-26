Движение транспорта закрыто на Кремлевской набережной и Большом Каменном мосту

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение транспорта временно перекрыто на Кремлевской набережной и Большом Каменном мосту в Москве. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса.

На фоне ограничений водителей призвали оставаться внимательными при планировании маршрута.

Ранее горожан предупредили, что движение в районе 2-го Волоколамского путепровода будет закрыто с 29 декабря 2025 года по 5 декабря 2026 года. Это связано с проведением ремонтных работ. В тот же период будет недоступна для движения одна полоса на участках Полесского проезда в районе дома 2, корпус 1.

Кроме того, движение ограничат на участке улицы Розанова с 26 декабря по 30 ноября 2026 года. Перекрытия затронут часть дроги от Хорошевского шоссе до владения 1 по Хорошевскому шоссе. Меры связаны с проведением строительных работ.

