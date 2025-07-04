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04 июля, 03:44

Происшествия

Водитель пострадал в результате ДТП на Новой площади в Москве

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Водитель пострадал после того, как легковушка влетела в припаркованные автомобили такси на Новой площади в районе Лубянки. Об этом представитель таксопарка рассказал Москве 24.

Он уточнил, что пострадавший отдыхал в одном из авто. После удара мужчина потерял сознание, его увезла скорая помощь. Как предположил собеседник, у него черепно-мозговая травма.

Представитель таксопарка также полагает, что водитель легковушки не справился с управлением.

При этом брат пострадавшего подчеркнул, что перед столкновением заметил, что за рулем машины сидел мужчина, который после ДТП переместился на заднее сидение.

"Лет 35–40, в бордовом, лысый. Как я приехал, девушка сказала, что она была за рулем, но мы думаем, не она была", – поделился он.

Движение на месте аварии не затруднено, оперативные службы выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее в столичном Дептрансе сообщили об аварии на внешней стороне 8-го километра МКАД (в районе съезда № 9). Движение автотранспорта в районе происшествия было временно ограничено.

Также движение частично перекрывали на Ленинградском шоссе 3 июля. Причиной послужило ДТП с участием автомобиля и мотоцикла.

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