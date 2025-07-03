Движение на внешней стороне 42 км МКАД восстановлено после ДТП

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Движение автотранспорта на внешней стороне 42 километра МКАД (в районе съезда №40) восстановлено, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Ранее на этом участке дороги было перекрыто 2, 3, 4 полосы из-за ДТП. На месте происшествия работали оперативные службы города.

Также в Дептрансе столицы предупредили, что на внешней стороне 8 километра МКАД (в районе съезда №9) ограничено движение транспорта. Ограничения связаны с произошедшим ДТП на этом участке дороги. Причины и последствия аварии выясняются.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что движение транспорта будет временно ограничено на нескольких набережных и улицах в центре столицы 5 июля в связи с проведением Московского ночного велофестиваля. Водителям советуют заранее спланировать свой маршрут.