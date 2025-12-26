Москвичей предупредили о колебаниях атмосферного давления

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин предупредил жителей и гостей столицы о колебаниях атмосферного давления. Об этом он сообщил в беседе с Москвой 24.

По словам метеоролога, в пятницу, 26 декабря, атмосферное давление опустится до 733–735 миллиметров ртутного столба, а на следующий день, в субботу, 27 декабря, поднимется почти до 740 миллиметров. В воскресенье, 28-го числа, показатели вновь опустятся до 730 миллиметров ртутного столба.

Однако Ильин пообещал, что к Новому году давление вернется к нормальным значениям – 740 миллиметрам ртутного столба. При этом синоптик указал, что данный показатель ниже нормы, которая свойственна для Московского региона.

Ранее в МЧС жителей и гостей столицы предупредили, что 27 и 28 декабря ожидаются гололедица на дорогах и снег. В связи с этим москвичей призвали парковать транспортные средства в безопасных местах, а также обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

Помимо этого, водителей призвали быть внимательнее при управлении автомобилем, а пешеходов попросили не оставлять детей без присмотра. При необходимости горожане могут позвонить по телефонам 101 , 112 или по единому номеру доверия ГУ МЧС России по Москве 8 (495) 637-31-01.

