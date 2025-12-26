Форма поиска по сайту

26 декабря, 12:40

Общество
Вирусолог Мескина: мышиную лихорадку рискуют подхватить деревенские жители

Вирусолог перечислила, кто рискует заразиться мышиной лихорадкой

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, известная как мышиная, чаще угрожает жителям сельской местности и пожилым людям, сообщает издание "Абзац" со ссылкой на врача-инфекциониста Елену Мескину.

Врач назвала мышиную лихорадку коварным заболеванием, протекающим практически бессимптомно. Она проявляется лишь высокой температурой, без других выраженных симптомов, что затрудняет ее своевременную диагностику.

Инфекция поражает в первую очередь почки, отметила эксперт. В тяжелых случаях, например при почечной недостаточности, пациентам требуются заместительная терапия и диализ для очистки крови.

Мескина пояснила, что заражение происходит через предметы или продукты, загрязненные пометом или мочой инфицированных мышей. Хотя Московский регион не является зоной высокого риска, природные очаги этой инфекции существуют, например, в Сибири.

Прививки от этого заболевания нет, поэтому лечение носит поддерживающий характер и направлено на облегчение симптомов в зависимости от тяжести состояния, уточнила специалист.

К группе повышенного риска Мескина отнесла сельских жителей, у которых вероятность контакта с грызунами выше, чем у городского населения. Она также отметила, что дети болеют реже и переносят инфекцию легче.

При тяжелом течении лихорадка может оставлять после себя длительные болезненные ощущения. У пациентов с хроническими заболеваниями существует риск их обострения, заключила вирусолог.

Ранее сообщалось, что гонконгский грипп наиболее опасен для маленьких детей и пожилых. К особенностям штамма H3N2 относят высокую контагиозность и быстрое развитие инфекции. У заболевших развиваются такие симптомы, как высокая температура, головные боли, ломота в костях и прочее.

