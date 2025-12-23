Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 декабря, 18:58

Общество
Главная / Новости /

Врач Болибок: живая ель и искусственный снег в доме могут стать причиной аллергии

Врач предупредил о неожиданных провокаторах аллергии в новогодние праздники

Фото: 123RF.com/wavebreakmediamicro

Переедание, наличие живой ели и искусственного снега в доме могут спровоцировать аллергическую реакцию. Об этом Москве 24 рассказал врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

По его словам, в новогодние праздники некоторые сталкиваются с так называемыми псевдоаллергическими реакциями. В первую очередь причиной становится избыточный выброс гистамина при переедании продуктов, раздражающих слизистую желудочно-кишечного тракта. Особенно это касается некоторой еды на голодный желудок.

Наиболее опасны в этом смысле сочетания шоколада, орехов, цитрусовых, алкоголя, копченостей и различных красителей, которые сейчас добавляют во многие продукты, чтобы они красиво выглядели.
Владимир Болибок
врач – аллерголог-иммунолог

По мнению врача, часто достаточно съесть шоколадку натощак и добавить к ней один мандарин, чтобы организм выдал аллергическую реакцию, например, в виде крапивницы или диареи. При этом некоторые думают, что отравились.

Кроме того, аллергия в праздники может появиться из-за живой ели. Организм реагирует на содержащиеся в ней фитонциды, которые начинают активно выделяться, когда дерево приносят с улицы в тепло, отметил эксперт.

Он добавил, что искусственная ель в этом плане может быть не менее опасной. Если она источает сильный запах, значит, в воздухе оказываются частички каких-либо химикатов, клея, которые при вдыхании тоже могут спровоцировать аллергию. Это касается и искусственного снега, распыляющегося из баллончиков.

Во всех этих случаях аллергия обычно проявляется чиханием, заложенностью носа, слезоточивостью. Однако, в отличие от простудных заболеваний, все это не сопровождается повышением температуры, заключил эксперт.

Ранее аллерголог Оксана Шабалина развеяла миф о существовании гипоаллергенных пород кошек. Все животные выделяют провоцирующий проблемы со здоровьем мажорный белок, который находится в слюне, поте, моче, шерсти и перхоти.

Читайте также


Трошина Любовь

обществопраздникиэксклюзив

Главное

Какие насекомые могут жить на новогодней елке?

Зимующие на дереве насекомые будут неподвижны, так как при низких температурах их активность прекращается

На елке могут встречаться хермесы или тля

Читать
закрыть

В бачок омывателя необходимо заливать стеклоомывающую жидкость – незамерзайку

Практика рефинансирования широко распространена при падении процентных ставок на рынке

Стоит уделить внимание аккумулятору: с помощью нагрузочной вилки нужно оценить его состояние

Читать
закрыть

Почему спрос на рефинансирование ипотеки вырос к концу 2025 года?

Практика рефинансирования широко распространена при падении процентных ставок на рынке

Эксперты призывают четко оценить сопутствующие расходы и выбрать предложение с прозрачными условиями

Читать
закрыть

Чем обернется для авторынка открытие новых хабов подержанных машин?

Подобная форма продаж уже существует, однако сейчас речь идет о создании более централизованных точек

Влияние будет зависеть от того, какие именно марки, модели и в каком объеме будут представлены

Читать
закрыть

Как не стать жертвой обмана с жильем во время отпуска?

Рекомендуется пользоваться проверенными онлайн-платформами

После бронирования и оплаты стоит связаться с собственником жилья, чтобы подтвердить статус недвижимости

Читать
закрыть

Введут ли в России налоговый вычет за ветеринарные услуги?

Мера будет стимулировать регулярное обращение к ветеринарным врачам

Однако эксперты уверены: прямой пользы для владельцев животных от идеи будет немного

Читать
закрыть

Почему декабрь стал месяцем "потребительского террора" в салонах красоты?

Вместо оплаты услуг клиенты устраивают скандалы, угрожают судом и переводят неполную сумму

Юристы предупреждают: недобросовестное поведение клиентов является противоправным и запрещено законом

Читать
закрыть

Как создать новогоднюю атмосферу в офисе без последствий?

Можно использовать автономные элементы на батарейках с теплым, мягким светом

Подставки под кружки, салфетки, аккуратные статуэтки, хвойные ветки тоже создадут праздничную атмосферу

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика