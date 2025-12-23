Врач Болибок: живая ель и искусственный снег в доме могут стать причиной аллергии

Фото: 123RF.com/wavebreakmediamicro

Переедание, наличие живой ели и искусственного снега в доме могут спровоцировать аллергическую реакцию. Об этом Москве 24 рассказал врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

По его словам, в новогодние праздники некоторые сталкиваются с так называемыми псевдоаллергическими реакциями. В первую очередь причиной становится избыточный выброс гистамина при переедании продуктов, раздражающих слизистую желудочно-кишечного тракта. Особенно это касается некоторой еды на голодный желудок.





Владимир Болибок врач – аллерголог-иммунолог Наиболее опасны в этом смысле сочетания шоколада, орехов, цитрусовых, алкоголя, копченостей и различных красителей, которые сейчас добавляют во многие продукты, чтобы они красиво выглядели.

По мнению врача, часто достаточно съесть шоколадку натощак и добавить к ней один мандарин, чтобы организм выдал аллергическую реакцию, например, в виде крапивницы или диареи. При этом некоторые думают, что отравились.

Кроме того, аллергия в праздники может появиться из-за живой ели. Организм реагирует на содержащиеся в ней фитонциды, которые начинают активно выделяться, когда дерево приносят с улицы в тепло, отметил эксперт.

Он добавил, что искусственная ель в этом плане может быть не менее опасной. Если она источает сильный запах, значит, в воздухе оказываются частички каких-либо химикатов, клея, которые при вдыхании тоже могут спровоцировать аллергию. Это касается и искусственного снега, распыляющегося из баллончиков.

Во всех этих случаях аллергия обычно проявляется чиханием, заложенностью носа, слезоточивостью. Однако, в отличие от простудных заболеваний, все это не сопровождается повышением температуры, заключил эксперт.

