Daily Express: иголки с живой елки могут повредить фильтр пылесоса при домашней уборке

Хвоя живых елок, в частности сосновых, отличается жесткостью, острыми концами и нередко покрыта смолой, поэтому, попадая внутрь пылесоса, иголки могут застрять в шланге, повредить фильтры и негативно сказаться на работе двигателя, сообщает Pravda.Ru со ссылкой на Daily Express.

Свежая хвоя представляет особую опасность из-за содержащегося в ней древесного сока. Он оседает на внутренних деталях пылесоса, притягивает пыль и со временем вызывает засоры.

В итоге техника может перегреваться, терять мощность или выходить из строя. Ремонт или покупка нового прибора в праздничный период нередко обходятся дорого, особенно если елка была не самой свежей и начала активно осыпаться уже в первые дни после установки.

Более безопасной альтернативой специалисты называют простые подручные средства. Одним из самых удобных вариантов считается клейкая лента. С ее помощью можно быстро собрать иголки с пола, не рискуя повредить покрытие или бытовую технику.

Такой способ хорошо подходит для локальной уборки – вдоль плинтусов, под столами, вокруг ножек мебели и в углах. Достаточно обернуть ленту вокруг ладони липкой стороной наружу и аккуратно провести по поверхности, чтобы иголки легко прилипли и не разлетались по комнате.

Если хвои на полу много, разумнее начать с веника или щетки с мягкой щетиной. Подметать лучше медленно и без резких движений, чтобы иголки не разносились по помещению и не застревали в щелях. После этого мелкие остатки удобно собрать клейкой лентой.

Этот вариант подходит для ламината, паркета и плитки. Он также позволяет поддерживать чистоту без риска повредить поверхность или технику, что особенно важно в период, когда в доме много украшений и декора.

Клейкая лента оказывается полезной не только при уборке под елкой. В праздничный сезон она помогает справляться с блестками от упаковки, украшений и детских поделок, которые часто оказываются на полу, коврах и мягкой мебели.

Липкая поверхность эффективно собирает мелкий мусор, не размазывая его и не распространяя по комнате, что особенно актуально в домах с текстилем и домашними животными.

Существует несколько способов борьбы с опавшими иголками, и у каждого из них есть свои особенности, например, пылесос кажется удобным, хотя при этом связан с высоким риском поломки. Веник хорошо справляется с большим количеством хвои, однако в труднодоступных местах может быть менее эффективен. Клейкая лента же выигрывает за счет точечности и универсальности, особенно если уборку приходится проводить регулярно.

На практике лучший результат дает сочетание этих методов, когда сначала используется веник, а затем лента для финальной очистки. Такой способ позволяет быстро привести дом в порядок без лишних затрат и риска для техники.

