Дизайнер Климова: сувениры из путешествий создают визуальный шум в квартире

Фото: 123RF.com/tsuguliev

Среди основных источников визуального шума в квартире – сувениры из путешествий, например десятки магнитов на холодильнике. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала дизайнер интерьеров Анна Климова.

"Главное правило – не количество, а смысл. Пусть каждый предмет будет особенным", – посоветовала специалист.

Она отметила, что семейные реликвии и сувениры наполняют дом уютом и историей, но важна умеренность. Всего несколько продуманных деталей, таких как этническая маска из путешествия, способны подчеркнуть индивидуальность пространства.

При этом обилие ракушек и статуэток создает ощущение беспорядка. Для них лучше отвести специальное место: на полке или в витрине они будут смотреться как значимая коллекция, а не как хаотичный набор мелочей, подчеркнула дизайнер.

Также ощущение хаоса в квартире может создавать сушилка для белья. Эксперты советуют убирать ее в кладовку или за дверь. Также можно заменить металлическую сушилку на деревянную. Она выглядит эстетичнее и может лучше вписаться в интерьер.

Еще одним источником визуального шума становятся коробки от техники. Их есть смысл хранить лишь 1–2 недели после покупки на случай возможного возврата. По истечении этого срока они лишь крадут место и собирают пыль, указала организатор пространства Екатерина Поливанова. Она посоветовала оставлять лишь документы и гарантию.

Кроме того, портить вид квартиры могут разноцветные упаковки – банки и коробки ярких цветов, а также надписи, логотипы и этикетки. Чтобы решить эту проблему, декоратор Марина Осипова предлагает переливать средства в одинаковые флаконы-дозаторы, а сыпучие продукты пересыпать в стеклянные банки. Это не только эстетично, но и практично, поскольку позволит всегда контролировать уровень содержимого.

Также "похитителем" пространства являются детские игрушки. Для борьбы с таким визуальным шумом можно создать систему хранения на уровне ребенка. В таком случае уборка станет игрой, а не наказанием. Чтобы малыш не путался, можно наклеить на контейнеры картинки: машинки, кубики, мягкие игрушки. Родителям же следует приобрести домашние тапки, чтобы не наступить босиком на деталь конструктора.

Испортить даже самый продуманный интерьер может беспорядок из проводов и удлинителей. Чтобы избежать этого, лучше всего заранее спланировать расположение розеток. Если ремонт уже завершен – помогут простые решения:



кабель-каналы в тон стен;

специальные коробки для удлинителей и органайзеры для проводов;

встраиваемые в мебель розетки.

"Порядок начинается с мелочей – спрятанный провод способен изменить восприятие всего интерьера", – уверен архитектор Артем Власов.

В крайнем случае, по словам эксперта, провода можно убрать под плинтус или за мебель.

Вместе с тем беспорядок создает обувь в прихожей. Пара аккуратно стоящих туфель – приемлема, но "обувной хаос" выглядит неряшливо, полагают авторы статьи. Специалисты советуют установить обувницу или открытую стойку с полками, а для обуви не по сезону завести специальные кофры или ящики.

Если квартира небольшая, рекомендуется использовать мебель с функцией хранения, подвесные полки и встроенные шкафы. Ключевое правило – "чем меньше видно, тем чище кажется".

Ранее сообщалось, что исключение личных вещей из интерьера может поспособствовать быстрой продаже или аренде квартиры. С точки зрения экспертов, такие предметы, как фотографии, книги или статуэтки, хранят энергию владельца и могут "блокировать" приток новых жильцов.