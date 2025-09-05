Биолог Лялина: больше всего пыли собирают шторы из тюля и органзы

Фото: depositphotos/NewAfrica

Больше всего пыли собирают шторы из легкой ткани, например из органзы или тюля. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на исполняющего обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирину Лялину.

Эксперт предупредила, что шторы из данных материалов нужно будет чаще стирать.

При этом необходимо очищать и шторы из более плотных тканей, в том числе из бархата или гобелена. Однако, по словам Лялиной, шторы из этих материалов можно стирать реже, так как они более устойчивы к загрязнениям.

Ранее эксперт по фэншуй Валентина Боброва заявила, что в спальной комнате не должны находиться вещи бывших возлюбленных и картины с изображением одиноких персонажей. По ее словам, это может принести в дом энергию одиночества.

Также, по словам эксперта, над спальным местом и напротив него не должно быть зеркала, иначе в личной жизни человека могут начаться проблемы. Кроме того, она попросила не вещать синие и красные шторы. Боброва посоветовала отдавать предпочтение нейтральным и спокойным цветам.

