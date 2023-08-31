Эксперт по фэншуй перечислила вещи, которые опасно хранить в спальне

Фото: 123RF/thvideo

Вещам бывших возлюбленных и картинам с изображением одиноких персонажей не место в спальной комнате, рассказала Москве 24 эксперт по фэншуй Валентина Боброва.

По ее словам, если в спальне будет висеть картина, на которой изображен один человек, повернутый спиной к зрителям, это может принести в дом энергию одиночества. По этой же причине не стоит хранить в комнате для сна вещи, которые принадлежали бывшим возлюбленным.



Валентина Боброва эксперт по фэншуй В изголовье кровати нельзя вешать картины, на которых изображено какое-либо движение: бегающие люди, едущие машины, а также город с высокими зданиями. Все это символизирует активную энергию ян, которая будет нарушать спокойный сон человека.

Еще в изголовье не надо размещать картины с изображением воды: дождя, любых водоемов – кроме нарушения сна, это может быть чревато возникновением проблем с мочеполовой системой, пояснила Боброва. Также над спальным местом и напротив него не должно быть зеркала, иначе в личной жизни человека могут начаться проблемы.

Кроме того, важно, чтобы шторы для спальни и постельное белье не были синих и красных оттенков. Предпочтение стоит отдавать нейтральным, спокойным цветам, заключила эксперт.

Ранее эксперт по фэншуй, астролог Ольга Николаева рассказала, как правильно обустроить рабочее место. Она отметила, что ноутбук лучше всего ставить по центру – в зоне карьеры. По левую руку, в зоне знаний, можно хранить книги и полезные журналы.