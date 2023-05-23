08:30Общество
Эксперт по фэншуй рассказала, как зарабатывать больше
Фото: 123RF/sayfutdinov
Знание своего элемента личности поможет понять, как выйти на более высокий уровень доходов. Об этом Москве 24 рассказала эксперт по китайской астрологии и фэншуй Юлия Богданова.
По ее словам, в фэншуй каждому человеку соответствует один из десяти элементов личности. Узнать свой можно с помощью онлайн-калькулятора, в котором потребуется указать дату, время и место рождения.
Людям Дерева Ян для успеха необходима уверенность в своих силах. "Окружайте себя успешными людьми, следите за своим внешним видом – излучайте статусность и живите так, как будто вы уже богатый человек", – отметила эксперт.
К людям Огня Ян нужные события притягиваются сами по себе. Но им необходимо быть в центре происходящего, дарить окружающим свой оптимизм, делиться идеями. Тогда их точно оценят, подчеркнула эксперт.
Тем, кто относится к элементу Огонь Инь, добиться финансового успеха поможет четкий план. Нужно написать, чего и в какие сроки хотите добиться, и неотступно следовать намеченным шагам, посоветовала Богданова.
Земля Ян – денежный символ. Людям этого элемента бывает легко добиться финансового успеха. Однако часто, чтобы найти себя, им приходится пережить какую-то трагедию, отметила эксперт.
Представителям Металла Инь найти путь к финансовому успеху поможет активное общение. Главное для них – не замыкаться в себе, а "выходить в люди": больше знакомиться и помогать окружающим, рассказала Богданова.
А вот люди элемента Металл Ян, по мнению эксперта, успеха в финансовой сфере обычно добиваются легко благодаря врожденной жесткости и принципиальности. Так же как и представители Воды Ян, которые от природы умеют зарабатывать деньги. "Главное – учитесь и используйте свои способности, но не забывайте об отдыхе", – посоветовала эксперт.
В свою очередь, козырем людей Воды Инь Богданова назвала интуицию. "Надо больше доверять ей. К тому же стоит пользоваться тем, что окружающим нравятся ваши идеи и загадочность", – заключила она.
Ранее эксперт по учению Васту (индуистскому знанию об организации жилища), астролог, нумеролог Анастасия Турунцева предупредила о том, что загромождение северной стороны дома тяжелыми предметами чревато потерей денег. Также не стоит в этой зоне складировать ненужные вещи.
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