Эксперт по фэншуй рассказала, как зарабатывать больше

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Знание своего элемента личности поможет понять, как выйти на более высокий уровень доходов. Об этом Москве 24 рассказала эксперт по китайской астрологии и фэншуй Юлия Богданова.

По ее словам, в фэншуй каждому человеку соответствует один из десяти элементов личности. Узнать свой можно с помощью онлайн-калькулятора, в котором потребуется указать дату, время и место рождения.

Людям Дерева Ян для успеха необходима уверенность в своих силах. "Окружайте себя успешными людьми, следите за своим внешним видом – излучайте статусность и живите так, как будто вы уже богатый человек", – отметила эксперт.



Юлия Богданова эксперт по китайской астрологии и фэншуй Люди Дерева Инь обаятельны, хитры, умеют обходить острые камни и находить подход к каждому. Им стоит пользоваться этими талантами, чтобы приближать к себе нужных людей.

К людям Огня Ян нужные события притягиваются сами по себе. Но им необходимо быть в центре происходящего, дарить окружающим свой оптимизм, делиться идеями. Тогда их точно оценят, подчеркнула эксперт.

Тем, кто относится к элементу Огонь Инь, добиться финансового успеха поможет четкий план. Нужно написать, чего и в какие сроки хотите добиться, и неотступно следовать намеченным шагам, посоветовала Богданова.

Земля Ян – денежный символ. Людям этого элемента бывает легко добиться финансового успеха. Однако часто, чтобы найти себя, им приходится пережить какую-то трагедию, отметила эксперт.



Юлия Богданова эксперт по китайской астрологии и фэншуй Положительная черта людей Земли Инь – умение копить и приумножать. А значит, со временем они своего добьются. Надо лишь изучать вопрос инвестиций и вкладывать деньги.

Представителям Металла Инь найти путь к финансовому успеху поможет активное общение. Главное для них – не замыкаться в себе, а "выходить в люди": больше знакомиться и помогать окружающим, рассказала Богданова.

А вот люди элемента Металл Ян, по мнению эксперта, успеха в финансовой сфере обычно добиваются легко благодаря врожденной жесткости и принципиальности. Так же как и представители Воды Ян, которые от природы умеют зарабатывать деньги. "Главное – учитесь и используйте свои способности, но не забывайте об отдыхе", – посоветовала эксперт.

В свою очередь, козырем людей Воды Инь Богданова назвала интуицию. "Надо больше доверять ей. К тому же стоит пользоваться тем, что окружающим нравятся ваши идеи и загадочность", – заключила она.

Ранее эксперт по учению Васту (индуистскому знанию об организации жилища), астролог, нумеролог Анастасия Турунцева предупредила о том, что загромождение северной стороны дома тяжелыми предметами чревато потерей денег. Также не стоит в этой зоне складировать ненужные вещи.