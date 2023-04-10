Астролог назвала ошибки в организации дома, которые приводят к потере денег

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Загроможденная вещами северная часть дома и неубранная входная зона могут быть причинами финансовых проблем. Об этом Москве 24 рассказала эксперт по учению Васту (индуистскому знанию об организации жилища), астролог, нумеролог Анастасия Турунцева.

По ее словам, северная сторона дома – это зона притока финансов. Согласно учению Васту, в идеале там должно располагаться окно. Если его нет, будет ошибкой складировать в этой зоне ненужные вещи и загромождать тяжелыми предметами, например шкафами.





Анастасия Турунцева эксперт по учению Васту, астролог, нумеролог Еще одна ошибка – грязная и темная входная часть жилища. Она тоже является зоной притока благосостояния в дом. Чтобы приходили деньги, коридор, крыльцо должны быть всегда максимально чистыми и светлыми.

Финансы могут утекать из семьи через южную и юго-западную части дома через окна. Поэтому главной ошибкой будет держать их открытыми в вечернее время. "Закрывайте окна плотными шторами на юге и юго-западе сразу, как только заходит солнце", – посоветовала Турунцева.

В целом учение Васту говорит о том, что все жильцы должны заботиться о доме так, будто у него есть душа. Тогда они начнут чувствовать себя лучше и перестанут ссориться, заключила специалист.

Ранее эксперт по китайской астрологии и фэншуй Юлия Богданова рассказала, на что влияет расположение кухонной плиты. По ее словам, этот предмет быта объединяет энергии человека, еды и огня. От его местоположения зависит финансовое благополучие и самочувствие жителей дома, отметила Богданова.



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